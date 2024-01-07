Tottenham, Werner'i kadrosuna katıyor

Tottenham, Leipzig forması giyen Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Werner'i kadrosuna katıyor
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07 Ocak 2024 13:49
Tottenham, hücum hattını Timo Werner ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre, Tottenham'ın, Alman golcünün 6 aylık kiralık transferi için Leipzig ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Werner için yapılacak anlaşmada sözleşmede 17-18 milyon euro seviyesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı öne sürüldü.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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