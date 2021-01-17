İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi Tottenham 3-1'lik skorla kazandı ve son 3 maçtaki 2. galibiyetini alarak tekrar üst sıralara doğru hareketlendi.



Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Aurier, 40. dakikada Kane ve 62. dakikada Ndombele'den geldi. Sheffield United'ın tek sayısını ise 59. dakikada McGoldrick kaydetti. Tottenham böylece, 7 maçtır kazanamadığı Sheffield United deplasmanında da galibiyet almış oldu.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Tottenham puanını 33 yaparken, geçtiğimiz hafta Newcastle United karşısında ilk galibiyetini alan Sheffield United 5 puanla son sırada kaldı.



Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham evinde Liverpool ile kritik bir maça çıkacakken, Sheffield United ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.



