Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, deplasmanda Leeds United'a konuk oldu.



Elland Road'da oynanan mücadeleyi Tottenham, 2-1 kazandı.



Mücadelede Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mathys Tel ve 57. dakikada Muhammed Kudus kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 34. dakikada Noah Okafor attı.



Bu sonuçla beraber Tottenham, maç fazlasıyla 24 puan ile 2. sırada yer aldı. Leeds ise 8 puan ile 12. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Tottenham, Aston Villa'yı konuk edecek. Leeds, Burnley'e konuk olacak.