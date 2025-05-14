Tottenham'da sakatlık: Avrupa finalini kaçıracak!

Premier League ekibi Tottenham, geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Dejan Kulusevski'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan duyuruda, İsveçli orta saha oyuncusunun sağ diz kapağında (patella) bir sakatlık yaşadığı belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından Kulusevski'nin ameliyat edilmesine karar verildiği ifade edildi.



Açıklamada, "Crystal Palace karşılaşmasında sağ diz kapağında sakatlık yaşayan Dejan Kulusevski, uzman doktorlarla yapılan değerlendirmeler sonrası bugün (Çarşamba) ameliyat edilmiştir. Oyuncumuz, rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlamıştır." denildi.



FİNALİ KAÇIRACAK



Kulusevski, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalindeki Manchester United finalini kaçıracak.









