Tottenham'da Harry Kane kadroya alınmadı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, Manchester City'nin kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da Harry Kane kadroya alınmadı
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15 Ağustos 2021 17:53
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Hary Kane krizi devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde birkaç antrenmana sebepsiz katılmayan ve Manchester City'ye transfer olacağı iddia edilen Harry Kane, bu kez maç kadrosuna yer almadı.

Tottenham'ın Manchester City maçının kadrosu açıklandığında, Harry Kane'in kadroda olmaması şaşkınlık yarattı.

İngiliz basını, kulüp kaynaklarından aldıkları bilgiye göre, 28 yaşındaki golcünün henüz hazır olmadığı için kadroya dahil edilmediği bilgisini paylaştı.

NUNO ESPIRITO'DAN AÇIKLAMA

Tottenham Teknik Direktörü Nuno Espirito konuyla ilgili açıklamasında "Harry Kane hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışması gerekiyor. Bugün çalıştı ve hazır olana kadar çalışmaya devam edecek. Statta mı? Bilmiyorum. Sabah idman yaptı, ne yapacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.


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