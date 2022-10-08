Tottenham, Brighton'u Kane ile yıktı!

İngiltere Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Tottenham, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tottenham, Brighton'u Kane ile yıktı!
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08 Ekim 2022 21:33
İngiltere Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Tottenham, deplasmanda Brighton ile karşılaştı.

Brighton'ın ev sahipliğinde oynanan maçı Tottenham 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Harry Kane kaydetti.

Harry Kane attığı bu golle bu sezon ligdeki 9. maçında 8. golünü kaydetmiş oldu.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 20 yaptı. Brighton ise 14'te kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile karşılaşacak. Brighton ise Brentford deplasmanına gidecek.

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