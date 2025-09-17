Tottenham, 3 puanı tek golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. hafta mücadelesinde Tottenham, evinde Villarreal'i ağırladı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 1-0 kazandı.
Tottenham'ın tek golü Luiz Junior(kk)'dan geldi.
Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bodo Glimt deplasmanına gidecek. Villarreal ise evinde Juventus'u konuk edecek.
