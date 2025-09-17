16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
0-024'
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Tottenham, 3 puanı tek golle aldı!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Tottenham, Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Eylül 2025 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. hafta mücadelesinde Tottenham, evinde Villarreal'i ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 1-0 kazandı.

Tottenham'ın tek golü Luiz Junior(kk)'dan geldi.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bodo Glimt deplasmanına gidecek. Villarreal ise evinde Juventus'u konuk edecek.

 

