Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da tarihe geçti!

Portimao'da gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da tarihe geçti!
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11 Ağustos 2024 17:14
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 21:22
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da birinci bitirdi.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde ikinci yarışta da finiş çizgisini ilk sırada geçen Toprak, üst üste 13. birinciliğini aldı ve bugün öğlen kırdığı peş peşe kazanma rekorunu geliştirdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın birinci olduğu yarışta Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Sezonun 8. ayağı Fransa'da 6-8 Eylül'de koşulacak.

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