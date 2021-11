Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarih yazdı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) Endonezya'daki ilk yarışta 2021 sezonunun şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, 2018'de ilk kez katıldığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan ilk Türk motosikletçi unvanını kazanarak tarihi başarıya imza attı.



Ay-yıldızlı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu bir büyük uluslararası başarı daha elde etti.



Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak Türk motorsporlarında bir devrim yaşattı.



Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ilk yarışı kazanarak genel klasmanda 551'e yükselterek sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Böylece Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası tarinde 2015-2020 arasında 6 kez üst üste şampiyon olan Jonathan Rea'nın bu serisine son verdi.



Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 1988'den itibaren gerçekleştirilen WorldSBK'de bugüne kadar ABD'li, Fransız, İngiliz, Avustralyalı, İtalyan, Büyük Britanyalı ve İspanyol pilotları şampiyon olmuştu.



Şampiyona tarihinde en fazla şampiyonluğu, Kawasaki fabrika takımının pilotu Rea 6 kez kazanarak elde etti.



WorldSBK'da Büyük Britanyalı Jonathan Rea 6, İngiliz Carl Fogarty 4, Avustralyalı Troy Baylis 3, İtalyan Maksimum Biaggi, ABD'li Colin Edwards, Doug Polen, Fred Merkel, İngiliz James Toseland ve Avusturalyalı Troya Korseri de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Toprak Razgatlıoğlu, bugün şampiyonluğunu garantileyerek WorldSBK'de şampiyon olan ilk Türk sporcu unvanıyla tarihe geçti.



Toprak, şampiyonada 53 kez podyum sevinci yaşadı



Türkiye'ye motosiklet sporlarında tarihi başarılar kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda 35 yarışın 13'ünde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda 119 yarışta 18 birincilik, 16 ikincilik ve 19 üçüncülükle 53 kez podyuma çıktı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu verilerine göre, çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 13 yaşındayken ilk kez 600 cc kategorisinde yarışa katıldı.



2011'den itibaren Avrupa sahnesine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, o yıl Yamaha R6 Dunlop Kupası'nda ilk kez yarıştı. 2012 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 600 cc A Grubu ve TMF GP 600 cc şampiyonluğunu kazandı.



Milli motosikletçi, 2013 yılında katıldığı Red Bull Rookies Cup'ta ilk uluslararası başarısını Almanya'da Sachsenring Pisti'nde elde etti.



2014'te Avrupa Superstock 600'de ilk birinciliğini kazandı



Toprak Razgatlıoğlu, 2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'na girerek ilk birinciliğini kazandı, aynı sene Türkiye Pist Şampiyonası'nı da çifte şampiyonlukla kapattı.



2015 sezonunda Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 2016 sezonunda Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda 6. olurken, ikinci sezonu 2017 yılında da şampiyonluğu 8 puanla kaçırdı.



2018'de Kawasaki Puccetti Racing takımıyla anlaşarak Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, o sene 2 kez ödül kürsüsüne çıkarak "yılın çaylağı" oldu.



Ay-yıldızlı başarılı motosikletçi, 2019'da Fransa Magny-Cours'ta iki sansasyonel galibiyet alarak o yılın en iyi bağımsız pilot unvanını kazandı.



Türkiye'nin yıldız motosikletçisi, 2020 için PATA Yamaha WorldSBK resmi takımıyla anlaştı ve takımıyla Avustralya'da Phillip Island'daki ilk yarışını kazandı ve o sezon 9 kez ödül kürsüsüne çıktı.



Dünya Superbike padoğuna adım attığı andan itibaren geleceğin "Dünya şampiyonu" olarak nitelendirilen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda şampiyonluğunu Endonezya'da ilan etti.



"Çok mutluyuz, ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi şampiyonluğunun ardından AA'ya şunları söyledi:



"Çok mutluyuz, ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. Dünyanın en büyük motosiklet organizasyonlarından Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk sporcu şampiyon oldu. Çok mutluyuz, Toprak'ın bu başarısı diğer sporcularımıza büyük örnek olacak. Şu an yetişen her çocuğumuz Toprak abisini örnek alarak büyüyor. Toprak, hem Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun hem de bizim emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak fazlasıyla verdi. Biz en başından beri Toprak'a güveniyorduk. Çok şükür Kenan Sofuoğlu'ndan sonra ikinci dünya şampiyonumuzu çıkardık.



Toprak, sene içerisinde 13 farklı pistte ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil ederek her ayakta ödül kürsüsüne çıktı. İspanya'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Arjantin'e, Portekiz'den Hollanda'ya, Fransa'dan Endonezya'ya bir sezon boyunca büyük emekler verdi. WorldSBK tarihinin en fazla şampiyon olmuş ismi Jonathan Rea'ya karşı tarihi bir zafer kazandı. Toprak'ın bu şampiyonluğu yıllarca unutulmayacak."





