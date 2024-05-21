Toni Kroos futbolu bırakıyor; resmi açıklama

TONI KROOS ✨



Bayern Münih - Leverkusen - Real Madrid



5x🏆 Şampiyonlar Ligi

6x🏆 Kulüpler Dünya Kupası

3x🏆 Almanya Bundesliga

4x🏆 İspanya LaLiga

5x🏆 UEFA Süper Kupası

3x🏆 Almanya Kupası

1x🏆 İspanya Kral Kupası

4x🏆 İspanya Süper Kupası

1x🏆 Almanya Süper Kupası



EFSANE pic.twitter.com/HL7x6Z8WWN



— Sporx (@sporx) May 21, 2024

Real Madrid ve Alman futbolunun efsane ismi Toni Kroos, jübile kararı aldı.Sky Deutschlan'da yer alan haberde; Toni Kroos, Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve başka bir kulüpte oynamak istemediği için jübile kararı aldı.Toni Kroos yaptığı açıklamada, "." dedi."17 Temmuz 2014 - Real Madrid'e imza attığım gün, hayatımı değiştiren gün. Bir futbolcu olarak ama özellikle de bir insan olarak hayatımı. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir dönemin başlangıcıydı. 10 yıl sonra, sezon sonunda bu bölüm sona eriyor. O başarılı dönemi asla unutmayacağım! Beni açık yüreklilikle karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum.Ama özellikle de ilk günden son güne kadar gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz için siz sevgili Madridlilere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu karar, aktif bir futbolcu olarak kariyerimin bu yaz Avrupa şampiyonasından sonra sona ereceği anlamına geliyor.Her zaman söylediğim gibi: Real Madrid benim son kulübüm ve öyle de kalacak. Kararımı vermek için doğru zamanı bulduğum ve bunu kendi başıma seçebildiğim için mutlu ve gururluyum. Amacım her zaman kariyerimi performans seviyemin zirvesinde bitirmekti.Şu andan itibaren tek bir düşünce var: Haydi 15! Sadece Madrid ve başka bir şey yok!"34 yaşındaki Toni Kroos, kariyerine Greifswalder, Hansa Rostock altyapılarında oynadıktan sonra henüz 16 yaşında 2.3 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer oldu.Bayern Münih U19'da 1 sezon geçiren Kroos, 17 yaşında a takıma yükseltildi. Kroos, Ocak 2019'da 1.5 sezonluğuna Leverkusen'e kiralandı.Bayern Münih'de dolu dolu 4 yıl geçiren Kroos, ardından efsanesi olacağı Real Madrid'e 2014'te 25 milyon euro karşılığında transfer oldu.Toni Kroos, Real Madrid formasıyla 483 maçta 28 gol atıp 98 asist yaptı. Efsane futbolcu, Bayern Münih formasıyla 205 maçta 24 gol ve 49 asist rakamlarına ulaştı.