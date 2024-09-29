Tomislav Mijatovic: 'İki takımı da tebrik ediyorum'

Hırvat başantrenör, İstanbul'da yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan ve 83-82 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İki ekibi de tebrik eden Mijatovic,diye konuştu.Tomislav Mijatovic, iki takımın da top kayıpları yaptığı son saniyelerle ilgili,ifadelerini kullandı.Maçın en değerli oyuncusu seçilen ABD'li oyun kurucu Elijah Bryant'ın performansıyla ilgili Mijatovic,şeklinde görüş belirtti.