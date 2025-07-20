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Timothy Weah, Marsilya ile anlaştı!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Juventus forması giyen Timothy Weah ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

calendar 20 Temmuz 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Timothy Weah, Marsilya ile anlaştı!
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Roberto De Zerbi önderliğinde etkileyici bir performans ortaya koyan Marsilya, Juventus'un genç yıldızı ile kişisel şartlarda anlaştı.

RMC'nin haberine göre; Marsilya, ABD'li sağ kanat Timothy Weah ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Marsilya ve Juventus arasında 12-15 milyon Euro arası zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmeler sürüyor.
Juventus, Timothy Weah'ı 11 milyon Euro karşılığında Lille'den kadrosuna katmıştı.

Weah, geçtiğimiz sezon 43 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
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