24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
1-0
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
1-185'
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Tilbe Şenyürek: "Tecrübe farkı belirleyici oldu, hedefimiz dünya şampiyonası"

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, İtalya yenilgisi sonrası genç kadronun tecrübesizliğine dikkat çekerek, klasman maçlarında toparlanıp dünya şampiyonasına katılmak istediklerini söyledi.

calendar 24 Haziran 2025 23:23 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tilbe Şenyürek: 'Tecrübe farkı belirleyici oldu, hedefimiz dünya şampiyonası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, iki ekip arasındaki tecrübe farkının sonucu belirlediğini söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tilbe, "Yapacak bir şey yok. Bence tecrübesizliğimizden kaybettik. Kırılma anlarını oynayabilecek tecrübede ve sakinlikte bir takım değiliz. Çok fazla genç oyuncu var. Hep konuştuk aramızda. Hep söylemeye çalıştığım şu, bizim rakibi hep 10 sayılı farklarda tutmamız lazım. Fark 10 sayının altına indiği an, onlar 5-6 sayılık farkları oynamayı daha iyi biliyor. Hep podyumdalar, hep buralardalar, hep daha fazla tecrübelerde oyuncuları oldu. Bizde tecrübeli oyuncu olarak ben ve Olcay var ama 10 yıl. Bunları bahane gibi sıralamıyorum ama bunlar farklı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 8 yıl sonra çeyrek final oynadıklarını hatırlatan milli basketbolcu, "Bu kadarını yapabildik. Buna da şükür. Hedefimiz dünya şampiyonasına gitmek. Bu bile çok büyük bir başarı. Dediğim gibi onlar daha iyi biliyor buraları oynamayı. Maçı böyle zora sokarsak farklarını gösterirler ve öyle de oldu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hayat bu, yapacak bir şey yok. İnşallah 4-5 klasman maçını alıp tekrardan dünya şampiyonasına gitmek istiyoruz. Toparlanmamız lazım." diye konuştu.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.