THY, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi ve yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu
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08 Mart 2023 17:06
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Hava Yolları, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Maglio, Polen Ünver, Özlem Tuğral)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Rahimova, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar,
Sabriye Dikmen)

Setler: 25-13, 25-21, 23-25, 21-25, 15-10

Süre: 124 dakika (21, 26, 31, 28, 18)

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