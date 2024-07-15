THY EuroLeague'de yeni sezon fikstürü

THY EuroLeague'de yeni sezonun fikstürü belli oldu.
Fenerbahçe Beko, ilk hafta Olympiakos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise Virtus Bologna deplasmanına gidecek.
İki temsilcimiz arasındaki ilk derbi maçı 2. haftada 10 Ekim günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci maç ise 19. haftada 3 Ocak 2025 günü saat 20.45'te Ataşehir'de oynanacak.
İşte ilk hafta programı
Fenerbahçe Beko - Olympiakos
Virtus Bologna - Anadolu Efes
ALBA Berlin - Panathinaikos
Monaco - Olimpia Milano
Maccabi - Asvel
Baskonia - Partizan
Bayern Münih - Real Madrid
Paris - Kızılyıldız
Fenerbahçe Beko'nun fikstürü
Olympiakos
Anadolu Efes (D)
Kızılyıldız
Alba Berlin (D)
Panathinaikos
Maccabi Tel-Aviv
Partizan
Asvel (D)
Bayern Münih
Zalgiris Kaunas (D)
Virtus Bologna (D)
Olimpia Milano
Baskonia (D)
Real Madrid (D)
Monaco
Barcelona (D)
Paris (D)
Partizan (D)
Anadolu Efes
Alba Berlin
Kızılyıldız (D)
Zalgiris
Olympiakos (D)
Virtus Bologna
Panathinaikos (D)
Real Madrid
Maccabi (D)
Olimpia Milano (D)
Asvel
Monaco (D)
Paris
Baskonia
Barcelona
Bayern Münih (D)
Anadolu Efes'in fikstürü
Virtus Bologna (D)
Fenerbahçe Beko
Maccabi Tel-Aviv (D)
Olympiakos
Olimpia Milano (D)
Barcelona
Alba Berlin (D)
Monaco
Baskonia (D)
Real Madrid (D)
Paris
Asvel (D)
Bayern Münih
Zalgiris (D)
Panathinaikos
Kızılyıldız
Partizan
Monaco (D)
Fenerbahçe Beko (D)
Asvel
Paris (D)
Barcelona (D)
Olimpia Milano
Olympiakos (D)
Real Madrid
Panathinaikos (D)
Alba Berlin
Virtus Bologna
Bayern Münih (D)
Partizan (D)
Baskonia
Maccabi Tel-Aviv
Kızılyıldız (D)
Zalgiris Kaunas
Fenerbahçe Beko, ilk hafta Olympiakos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise Virtus Bologna deplasmanına gidecek.
İki temsilcimiz arasındaki ilk derbi maçı 2. haftada 10 Ekim günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci maç ise 19. haftada 3 Ocak 2025 günü saat 20.45'te Ataşehir'de oynanacak.
İşte ilk hafta programı
Fenerbahçe Beko - Olympiakos
Virtus Bologna - Anadolu Efes
ALBA Berlin - Panathinaikos
Monaco - Olimpia Milano
Maccabi - Asvel
Baskonia - Partizan
Bayern Münih - Real Madrid
Paris - Kızılyıldız
Fenerbahçe Beko'nun fikstürü
Olympiakos
Anadolu Efes (D)
Kızılyıldız
Alba Berlin (D)
Panathinaikos
Maccabi Tel-Aviv
Partizan
Asvel (D)
Bayern Münih
Zalgiris Kaunas (D)
Virtus Bologna (D)
Olimpia Milano
Baskonia (D)
Real Madrid (D)
Monaco
Barcelona (D)
Paris (D)
Partizan (D)
Anadolu Efes
Alba Berlin
Kızılyıldız (D)
Zalgiris
Olympiakos (D)
Virtus Bologna
Panathinaikos (D)
Real Madrid
Maccabi (D)
Olimpia Milano (D)
Asvel
Monaco (D)
Paris
Baskonia
Barcelona
Bayern Münih (D)
Anadolu Efes'in fikstürü
Virtus Bologna (D)
Fenerbahçe Beko
Maccabi Tel-Aviv (D)
Olympiakos
Olimpia Milano (D)
Barcelona
Alba Berlin (D)
Monaco
Baskonia (D)
Real Madrid (D)
Paris
Asvel (D)
Bayern Münih
Zalgiris (D)
Panathinaikos
Kızılyıldız
Partizan
Monaco (D)
Fenerbahçe Beko (D)
Asvel
Paris (D)
Barcelona (D)
Olimpia Milano
Olympiakos (D)
Real Madrid
Panathinaikos (D)
Alba Berlin
Virtus Bologna
Bayern Münih (D)
Partizan (D)
Baskonia
Maccabi Tel-Aviv
Kızılyıldız (D)
Zalgiris Kaunas
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