THY Euroleague'de haftanın MVP'si Guerschon Yabusele oldu

THY Euroleague'de 30. haftanın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Guerschon Yabusele oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Guerschon Yabusele oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2023 17:02
İspanyol ekibi Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Yabusele, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Yabusele, Real Madrid'in deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 96-79 yendiği maçta, 6'da 6 iki sayı ve 7'de 4 üç sayı isabetiyle 24 sayı üretmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery