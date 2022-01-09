THY, Aydın'a set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, Aydın'a set vermedi!
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09 Ocak 2022 18:53
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları ile karşılaştı.

Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)

Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Bahar Guidetti Toksoy, Kingdon (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor)

Setler: 25-27, 18-25, 21-25

Süre: 107 dakika (41, 33, 33)


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