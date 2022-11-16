THY, Adana'ya set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Adana Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Pınar Atasever, Alara Altundağ, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal)
Setler: 25-19, 25-17, 25-22
Süre: 75 dakika (26, 24, 25)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Pınar Atasever, Alara Altundağ, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal)
Setler: 25-19, 25-17, 25-22
Süre: 75 dakika (26, 24, 25)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ