THY, Adana'ya set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Adana Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
THY, Adana'ya set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2022 17:24
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Adana Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Orthmann (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Pınar Atasever, Alara Altundağ, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal)

Setler: 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 75 dakika (26, 24, 25)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ