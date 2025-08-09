10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Thomas Reis: "Zor bir kura çektik"

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesinin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, sezona iyi bir sonuçla başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara takıma sıcak havada destek verdikleri için teşekkür etti.

Taraftarların desteğinin hem oyuncuları hem de kendisi için çok önemli olduğunu belirten Reis, "Sezona iyi bir sonuçla başlamak çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutluyum. Saha şartları ne yazık ki futbol oynamaya elverişli değildi. Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bu sahanın futbol oynanabilecek haline gelmesini umut ediyorum." dedi.


Reis, transfere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Yönetimle düzenli bir şekilde konuşuyorum. 15 Eylül'e kadar süremiz var. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. 1-2 takviye daha yapmamız gerekiyor. Şu anda halihazırda çalıştığımız bir kadro var. Bu kadrodan da memnunum. Herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için önemli olan bu maçta galip gelmekti. Takımım elinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştı. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman zordur. Yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Benim dileklerim ve istediğim pozisyonlar var." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kesinlikle gruplara kalmak istediklerini aktaran Reis, "Rakiplerimizi izleyen bir asistan hocamız var. Zor bir kura çektik. Bir isim verecek olursak Shakhtar Donetsk'i tanıyoruz. Avrupa'da kesinlikle gruplara kalmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
