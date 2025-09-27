Thomas Reis: 'Bugün 2 puanımız çalındı'

27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
1-0DA
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
1-0DA
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-162'
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
0-050'
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
0-048'
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bugün hakem hataları yüzünden 2 puan kaybettiklerini savundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Reis, çok çılgın bir maç olduğunu, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Oynadıkları oyun için oyuncularını tebrik eden Reis, şunları kaydetti:


"Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Korner sonrası bir gol de bulduk ilk yarı geneli çok çok iyiydi. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı."

Reis, takımın ciddi mücadele verdiğini, kaleci Okan Kocuk'un önemli kurtarışlar yaptığını söyleyerek, "Bu tür kararlardan sonra (hakem hataları) mücadele etmek ve geri dönmek çok çok zordur. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı. Bu büyük bir problem, ben Almanya'dan geldim, birçok insan bu hakem hataları üzerine konuşuyor. Umarım bu kararlar düzelir." diye konuştu.

Kırmızı kart pozisyonunda VAR'a gidilmemesine değinen Reis, takımının 11 kişi oynaması durumunda bu skorunda farklı olabileceğini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
