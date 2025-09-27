Thomas Reis: 'Bugün 2 puanımız çalındı'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bugün hakem hataları yüzünden 2 puan kaybettiklerini savundu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Reis, çok çılgın bir maç olduğunu, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.Oynadıkları oyun için oyuncularını tebrik eden Reis, şunları kaydetti:Reis, takımın ciddi mücadele verdiğini, kaleci Okan Kocuk'un önemli kurtarışlar yaptığını söyleyerek,diye konuştu.Kırmızı kart pozisyonunda VAR'a gidilmemesine değinen Reis, takımının 11 kişi oynaması durumunda bu skorunda farklı olabileceğini dile getirdi.