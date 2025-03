Thomas Reis açıkladı: Milli araya kadar yok

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Carlo Holse'nin cezalı olmasının diğer oyuncular için bir fırsat anlamına geldiğini belirten Reis, "Carlo'nun cezalı olması, diğer oyuncular için bir fırsat anlamına geliyor. Takımda birçok futbolcu yedek bekliyor. Elbette bu futbolcular için kolay bir durum değil ancak her oyuncunun sahaya çıktığında en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Carlo'nun yerine forma giyecek oyuncumuzun da en iyi performansı göstereceğine inanıyorum. Kadromuz çok geniş değil ancak çok iyi bir takım ruhuna sahibiz. Bu nedenle sahada oynayan her oyuncunun katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.



"MİLLİ ARADAN SONRA ARAMIZA KATILACAK"



Reis, sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile ilgili, "Satka'nın kasığındaki ağrısı nedeniyle tedavisi devam ediyor ve büyük ihtimalle milli takım arasından sonra aramıza katılacak. Ayrıca Yunus Emre'nin göstermiş olduğu performans ise beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. Milli aradan önce Adana Demirspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'da sakatlığı bulunan Satka'nın bu maçlarda forma giymesi beklenmiyor.



"MAÇ MAÇ İLERLEYELİM"



Sezonun son 10 maçına girildiğini hatırlatan Reis, "Şu anda sezonun sonuna 10 maç kaldı. Hepsi zor karşılaşmalar olacak. Ancak biz maç maç ilerlemeliyiz. Bir sonraki hafta Fenerbahçe ile oynayacağız ancak şu an tek odağımız Adana Demirspor karşılaşması. Şu anda en önemli olan şey, bu maçı kazanmak. Önce Adana Demirspor'u mağlup etmeliyiz, ardından sonraki maçları düşünmeliyiz" sözlerini sarf etti.



Son olarak taraftarlara seslenen Alman teknik adam, "Taraftarlarımızın desteği her zaman büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu kritik süreçte onların desteği her zamankinden daha önemli. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.