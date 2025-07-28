Brooklyn Nets'in genç skorerlerinden Cam Thomas, Instagram hesabından tüm Nets içeriklerini silerek geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırdı.23 yaşındaki oyuncu hâlâ sınırlı serbest statüde yer alıyor ve yaz döneminin ilerlemesine rağmen henüz bir kontrata imza atmış değil.Bir Reddit kullanıcısının fark ettiği değişiklikte, Thomas'ın hesabındaki tüm Nets paylaşımlarını kaldırıp bireysel antrenman görüntülerini öne çıkardığı görüldü. Bu hamle, oyuncunun Brooklyn yönetimiyle yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin tıkanma noktasına geldiği bir dönemde geldi.Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın haberine göre, Nets'in Thomas'a sunduğu teklif iki yıl için toplam 14 milyon dolar civarında ve ikinci yıl takım opsiyonu içeriyor.Thomas ise kendisini yıldız seviyesinde bir oyuncu olarak görüyor ve dört yıl için 100 milyon dolarlık bir sözleşme talep ediyor.Fischer, Thomas'ınolduğunu aktardı. Bu teklif, LSU çıkışlı oyuncuya 2025–26 sezonu için 4.4 milyon dolar garanti kazanç sağlayacak ve sonrasında onu tamamen serbest konuma getirecek.Brooklyn henüz teklifini yükseltmedi. Fischer ayrıca Thomas'a ciddi ilgi gösteren başka bir takımın bulunmadığını da ekledi. Detroit Pistons'la bağlantılı bazı söylentiler ise güvenilir kaynaklarca yalanlandı.Geçtiğimiz sezon 65 maçta 22.3 sayı ortalaması yakalayan Thomas, yeniden yapılanma sürecindeki Nets kadrosunda zaman zaman hücumun birincil opsiyonu olmuştu.Ancak kulübün maaş bütçesi ve kadro planlaması, genç yıldızla uzun vadeli bir bağ kurmasını zorlaştırıyor gibi görünüyor. Oyuncunun sosyal medya hamlesi ise ya artan bir hayal kırıklığının ya da yönetimle devam eden pazarlık sürecine yönelik bilinçli bir mesajın işareti olabilir.