Thiam, Pendikspor'a transfer oldu!

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Thiam, Pendikspor'a transfer oldu!
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11 Ocak 2024 16:43
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Mame Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.

Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Samet Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Büyük Kayserispor taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum."

BU SEZON PERFORMANSI

Kayserispor'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

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