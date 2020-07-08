TFF'den devrim gibi karar; Altyapıdan oyuncu zorunlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırını değiştirirken, ilk 11 için altyapıdan oyuncu şartı da getirdi.

Haber; Sporx.com
TFF'den devrim gibi karar; Altyapıdan oyuncu zorunlu oldu
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08 Temmuz 2020 18:51
Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırını değiştirirken, altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da bir değişikliğe gitti.

Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.

TFF'nin altyapı kuralı

2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)

2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)

2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)

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