Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırını değiştirirken, altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da bir değişikliğe gitti.
Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.
TFF'nin altyapı kuralı
2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)
2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)
2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)
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Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.
TFF'nin altyapı kuralı
2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)
2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)
2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)
SÜPER LİG'DE YENİ YABANCI KURALI, TIKLAYIN
YENİ YABANCI KURALI İÇİN KİM, NE DEDİ?