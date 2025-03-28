TFF'nin F.Bahçe-G.Saray maçı için hakem planı!

Beşiktaş'ın yabancı orta hakem talebine karşın TFF, Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u atadı. Bu kararın ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi şimdiden tartışma konusu oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Öte yandan TFF'nin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini şimdiden belirlediği öne sürüldü.
Sözcü'nün haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Haberin detayında, sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda deneyimli hakemin, derbinin alternatif ismi olacağı bilgisi de yer aldı.
26. HAFTA MAÇLARINDA GÖREV VERİLMEDİ
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda Mehmet Türkmen'e görev vermedi.
Öte yandan TFF'nin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini şimdiden belirlediği öne sürüldü.
Sözcü'nün haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Haberin detayında, sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda deneyimli hakemin, derbinin alternatif ismi olacağı bilgisi de yer aldı.
26. HAFTA MAÇLARINDA GÖREV VERİLMEDİ
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda Mehmet Türkmen'e görev vermedi.