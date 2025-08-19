19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

TFF'den yabancı sınırına cevap: "Olmaz!"

Süper Lig'den sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, kulüplerin yabancı sınırıyla ilgili taleplerine cevap verdi.

calendar 19 Ağustos 2025 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı sınırına cevap: 'Olmaz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Süper Lig'den bazı takımların yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarılması talebiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Otyakmaz, "Diğer takımlara tekrar 20 tane oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem FFP'yi bozuyor hem kuralları bozuyor hem haksız rekabet oluyor hem lig başladıktan sonra kural değiştirmek oluyor." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, "Ben buna sıcak bakmıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
