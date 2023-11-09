TFF'den kara para ve bahis iddiası açıklaması

Türk futbolunda son zamanlarda ortaya atılan "kara para aklama ve bahis iddialarına" dair açıklama yaptı.



İşte TFF'nin açıklaması:



"Futbol müsabakalarında bilet fiyatlarının belirlenmesi yetkisi kulüplerimizdedir. Hâlihazırda mevcut TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasadışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir. TFF'nin bir görevi de futbolda seyirci sayısını artırmaktır. Soruşturma sonucu ne olursa olsun, bilet satış fiyatları konusunda bir standardizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısından itibaren konuya ilişkin bir düzenleme getireceğini kamuoyuna bildirir."



"STADYUMDA 3 KİŞİ VAR"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda bu konu hakkında açıklama yapmıştı.



İşte Ali Koç'un açıklaması:



"Bir takımdan bahsediliyor, 536 Passolig'i var, 4-5 bin TL'den bilet satıyor. 10 bin bilet satılmış ama stadyumda 3 kişi var deniliyor. Başka bir maçta da 50 bin TL'lik bilet satılmıştı deniyor. Yani kara para aklama imasında bulunuluyor. Bence çok ciddi bir iddia bu."



İLK İDDİA, MURAT AĞIREL'DEN GELDİ



Gazeteci Murat Ağırel, fahiş bilet fiyatları belirleyen Tuzlaspor'un sahiplerinin yurtıdışı bahis gelirini bu şekilde legalleştirdiği iddiasını ortaya attı. Ağırel, Tuzlaspor'un fahiş fiyatla satışa çıkardığı biletlerin Passolig sistemi üzerinden satılmış gözükmesine rağmen maça kimsenin gelmediğini öne sürdü. Tuzlaspor cephesiyle bu iddiaları aynı TV programında yalanladı.





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