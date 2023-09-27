TFF'den fesih kararı!

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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TFF'den fesih kararı!
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27 Eylül 2023 19:32
Son güncelleme 27 Eylül 2023 19:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin perşembe günü itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son oynanan istanbulspor - Galatasaray maçında futbolcuların vücutlarında oluşan yeşil renkler dikkat çekmiş, daha sonra stadyumun gıda boyasıyla boyandığı açıklanmıştı.




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