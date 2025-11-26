26 Kasım
TFF'den Eren Elmalı kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

calendar 26 Kasım 2025 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 18:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için yapılan Tahkim başvurusu sonuçlandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla onandı. 

İşte ilgili açıklama;



"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

 

