TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
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12 Temmuz 2024 15:27
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 15:33
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden başkanlık seçimine dair bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasında Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

Servet Yardımcı, perşembe günü yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir."

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