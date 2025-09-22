TFF, Arda Kardeşler - VAR diyaloglarını açıklayacak!

Türk futbolunda kangren haline gelen hakem kararları ve akabinde yaşanan tartışmalarda dün yeni bir perde açıldı.



Hakem Arda Kardeşler'in, Trabzonspor- Gaziantep maçındaki fahiş hatası sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kriz masası kurdu.



Dün gece geç saatlerde kurmaylarıyla birlikte bir toplantı yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun açıklamasını istedi ve böyle bir hatanın asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Karşılaşmadaki hakem kararları da masada değerlendirmeye alındı.

Maçın sonucunu belirleyecek söz konusu pozisyonda hakem Arda Kardeşler'in inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa, yan hakemlerden veya 4. hakemden bir uyarı mı aldığı konusu gündeme geldi. Ya da VAR'dan mı bir müdahale geldiği konusu araştırılırken, hakemlerin aralarında yaptıkları konuşmalar tüm ayrıntılarıyla yayınlanacak ve kamuoyuna duyurulacak.