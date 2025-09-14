TFF 3. Lig'de müsabakalar devam ediyor

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları oynanırken 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başladı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Yalova FK 77-Galata SK: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1
Silivrispor-Çorluspor 1947: 0-1
Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK: 1-0
Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK: 2-2
2. Grup:
Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor: 1-1
Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol: 1-1
Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 3-1
Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-0
Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor: 1-2
Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK: 2-2
Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor: 2-0
3. Grup:
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK: 1-4
Amasyaspor-52 Orduspor: 0-3
Smart Holding Çayelispor-Giresunspor: 2-0
1926 Bulancakspor-Pazarspor: 1-0
Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-1
4. Grup:
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2
Kütahyaspor-Karşıyaka: 1-2
Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 1-1
Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Balıkesirspor-Tire 2021 FK: 1-2
İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor: 1-0
