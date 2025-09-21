TFF 2. Lig'de 5. hafta sona eriyor!

Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 5. hafta maçlarına devam edildi.
Kırmızı Grup'ta 5. hafta sonra erdi. Beyaz Grup'ta ise pazartesi günü oynanacak Muğlaspor-Kepezspor karşılaşmasıyla 5. hafta tamamlanacak.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Muşspor-Somaspor: 4-0
KCT 1461 Trabzon FK-Fethiyespor: 2-2
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor: 1-2
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor: 2-0
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3
Adanaspor-Bursaspor: 0-6
Granny's Waffles Kırklarelispor-Menemen FK: 0-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: 0-1
Isbaş Isparta 32 SK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
- Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Sultan Su İnegölspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bucaspor 1928: 3-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-MKE Ankaragücü: 1-2
Altınordu-Seza Çimento Elazığspor: 1-2
Batman Petrolspor-Adana 01 FK: 3-1
Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Karaman FK-İskenderunspor: 1-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-2
