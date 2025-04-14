Tevfik Yamantürk istifa etmeyi düşünüyor!

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Hasan Arat'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırı sonrasında istifa etmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tevfik Yamantürk istifa etmeyi düşünüyor!
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14 Nisan 2025 08:55
Son güncelleme 14 Nisan 2025 10:58
Beşiktaş divan toplantısında Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat arasında geçen olaydan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

TEVFİK YAMANTÜRK İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Önceki gün gerçekleştirilen divan toplantısında Hasan Arat'a önce küfürlü sözler sarfeden ardından da yumruk atan Tevfik Yamantürk'ün görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

HASAN ARAT DAVA EDECEK

Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yumruklu saldırı gerçekleştiren divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Mimir yaptığı açıklamada, "Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaşadığı yumruklu saldırı sonrasında soluğu hastanede aldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın darp raporu aldığı ve bunu hukuki süreçte kullanacağı öğrenildi.

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