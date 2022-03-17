TORRENT'TEN DERBİ 11'İNE 4 MÜDAHALE

FEGHOULI SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

XAVI'DEN RÖVANŞTA 3 DEĞİŞİKLİK

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN

MARCAO GOLÜ ATTI, DİREĞİ KIRDI

BARCELONA EŞİTLİĞİ YAKALADI

CICALDAU'NUN ŞUTU DİREĞİ YALADI

10 KİŞİYKEN ÖNE GEÇTİLER

GALATASARAY FIRSAT ARADI AMA...

YERDEN KALKMADILAR, FUTBOL OYNAMADILAR

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, 28. dakikada Marcao ile öne geçti. Barcelona, 37. dakikada Pedri'nin golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Van Aanholt'un sakatlığı nedeniyle tedavi için kenara geldiği anlarda Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang ile öne geçti. Galatasaray, 50. dakikada yediği bu gole cevap vermek ve maçı en azından uzatmalara taşımak için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.0-0'ın rövanşını kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması ve sonrasında ilk kez yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan Omar Elabdellaoui UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için, Sofiane Feghouli de kas ağrısı olduğundan dolayı kadroda yer almazken, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed yedeğe çekildi.Teknik direktör Domenec Torrent, bu futbolcuların yerlerine Barcelona karşısında Sasha Boey, Alexandru Cicaldau, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.Galatasaray maça Inaki Pena, Sasha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Eme Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son anda maçın kadrosundan çıkarıldı.Teknik direktör Torrent, kas ağrısı olan tecrübeli futbolcuyu kadroya almama kararı aldıklarını bildirdi.Domenec Torrent, Barcelona karşısında hücumda ise Mustafa Muhammed'in yerine Bafetimbi Gomis'i tercih etti.Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 0-0 biten ilk maçın 11'inde 3 değişiklik yaptı.İspanyol teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquest, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang 11'i ile çıkardı.Xavi, ilk karşılaşmanın başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ronald Araujo, Nico Gonzalez ve Depay'ı yedeğe çekti. Genç çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Pique, Busquest ve Aubameyang'ı sahaya sürdü.Barcelona'nın yedek kulübesinde Neto, Tenas, Araujo, Ricard Puig, Dembele, Depay, Braithwaite, Lenglet, Luuk de Jong, Mingueze, Nico Gonzalez ve Gavi yer aldı.Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi.Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", "Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale" pankartları açtı.Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.Galatasaray, mücadeleye ilk tehlikeyi yaratarak başladı. 6. dakikada Gomis savunma arkasına sarktı, vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu alan Kerem tekrar vurdu, bir kez daha savunmaya çarptı.Sürekli kısa paslarla oynayan ve tempoyu düşük tutan Barcelona, ilk tehlikeli atağını 10. dakikada yakaladı ve karşı karşı pozisyonda Frenkie'nin vuruşu yandan auta gitti.Galatasaray, yarı sahasında kalabalık bekleyip kazandığı toplarla direkt hücumlar denedi. Barcelona da Galatasaray savunması karşısında ilk dakikalarda 3. bölgeye girmekte zorlandı. Frenkie'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon dışında geçit vermedi.Barcelona'da sinirler gerilirken Galatasaray 28. dakikada Marcao ile öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Cicaldau ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Marcao kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.Gol sonrası korner direğini kıran Marcao, sarı kartla cezalandırdı.Barcelona, 37. dakikada eşitlik golünü buldu.Ferran Torres'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.Galatasaray, devre sonunda Alexandru Cicaldau ile gole bir kez daha gole çok yaklaştı ancak Rumen oyuncunun ceza sahası dışından şutu üst direği yalayarak auta gitti.Barcelona, ikinci yarıya Adama Traore'nin yerine Ousmane Dembele'yi oyuna alarak başladı.Galatasaray'da Van Aanholt baldırını tutarak kendini yere bıraktı ve tedavi için kenara geldi.Barcelona, Galatasaray sahada 10 kişiyken öne geçti.49. dakikada ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Sergio Busquets bekletmeden yerden vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu kalecimiz son anda ayağı ile çıkarttı. Altıpas sol çaprazına açılan topu Pedri tamamlamak istiyor ancak kalecimiz Inaki Pena tekrar çıkartmayı başardı. Sağ kale direğine doğru açılan topu savunmamız uzaklaştıramayınca Frenkie De Jong'un pası ile altıpas çizgisi gerisinde topla buluşan Pierre Aubameyang skoru belirledi.Barcelona, 2-1'den sonra kısa paslarla topa sahip olmayı sürdürdü ve tempoyu düşürdü. Galatasaray ise savunmada kalabalık bekleyip kontratak fırsatları aradı.Galatasaray zaman zaman kontratak fırsatları bulsa da faydalanamadı.Barcelona ise özellikle maçın son yarım saatinde sürekli vakit geçirmeye yönelik hareketler yaptı. 3 dakikada taç atan, aut atışlarını sürekli geç kullanan ve oyuncuları sürekli kendini yere bırakan Barcelona, turu geçen taraf oldu.6. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Savunmanın solundan uzun atılan topa hareketlenen Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.10. dakikada Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.13. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Babel'in yerden şutunda kaleci Ter Stegen sağına yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.26. dakikada Pedri'nin ceza sahası yayı içinden uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.45+3. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.: Nef: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya): Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 85 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 63 Mustafa Muhammed): Ter Stegen, Dest (Dk. 56 Araujo), Pique (Dk. 81 Lengiet), Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong (Dk. 67 Gavi), Pedri, Adama Traore (Dk. 46 Dembele), Ferran Torres, Aubameyang (Dk. 81 Depay): Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri, Dk. 50 Aubameyang (Barcelona): Dk. 27 Busquets, Dk. 42 Eric Garcia, Dk. 79 Gavi, Dk. 87 Jordi Alba (Barcelona), Dk. 30 Marcao, Dk. 72 Van Aanholt, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)