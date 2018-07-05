Terim'in transferde 'maliyet' planı

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Şampiyonlukla kapatılan sezonun ardından G.Saray için zor günler de sona ermedi... UEFA ile görüşmeler tamamlanıp yeni şartlara göre kadro planlamasını yapmaya başlayan G.Saray, UEFA'dan gelen 'yeniden inceleme' haberi ile şaşkına döndü.Ancak buna rağmen yönetim Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının ellerinden alınmasının söz konusu olmadığı görüşünde. Bu şartlar altında teknik direktör Fatih Terim ise bir yandan takımın durumu ile ilgileniyor diğer taraftan da transfer için yoğun bir mesai sürdürüyor.21. şampiyonluk sonrasında herkes tatile giderken Terim ve kurmayları ise Florya'ya kamp kurdu. Deneyimli teknik adam tüm şartlara göre transfer planları belirlerken her bölge için de oyuncu havuzu oluşturdu.UEFA'nın finansal fair play anlaşması sonrasında ''Elimiz kolumuz bağlı'' diyerek de durum tespiti yapan İmparator, idmanlarda takımını yeni sezona hazırlıyor. Ancak antrenman bittiği anda da Terim eline kağıdı kalemi, telefonu alıyor ve yapılacak transferle ilgili çalışmaya başlıyor. Takımdan gönderilecek isimler için gelen tekliflerin yanı sıra takıma katılması istenen oyuncular için de yoğun bir çalışma ortaya koyuyor. UEFA anlaşmasına göre transferde dengeyi tutturmak zorunda olan sarı-kırmızılılar her adımı da dikkatli atıyor.Eline kağıdı kalemi alıp sürekli maliyet hesabı yapan İmparator, takımın zarar vermeden bu transfer dönemini sonlandırmaya çalışıyor. Yıllardır Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alan takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sınav vermesi de taraftarın en büyük isteği. Yöneticiler ile sık sık irtibatta olan Terim, transferlerin kampa yetişmesi için de ayrıca çaba harcıyor.