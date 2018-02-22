Terim, Belhanda ile özel görüştü! En büyük kozu...

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deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndükten sonra liderliğikaptıran G.Saray'da değişim zamanı geldi. Aslan'da Teknik Direktörkadroda rotasyona gidiyor. İmparator, yarın TT Stadı'nda oynanacak Bursaspor maçında Belhanda ve Mariano'yu ilk 11'e alacak. Belhanda'nın yokluğunda oyun kurmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, Faslı futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kendisinden istediklerini tek tek anlattı.Terim, sağ bekteki rekabeti de artırırken Linnes ve Mariano forma kapma yarışı veriyor. Performansını arttıran Mariano'nun Bursaspor maçına 11'de başlaması bekleniyor. Linnes kulübeye geçecek. Belhanda sonrasında da Selçuk İnan'ın yedekte kalması bekleniyor. Son haftaların formda ismi Donk, ilk 11'deki yerini koruyacak. Hücum hattında ise Gomis'in oynamasına kesin gözle bakılıyor. Terim'in sürpriz bir hamleyle Gomis-Eren ikilisini oynatma ihtimalinin bulunduğu da konuşuluyor.Brezilyalı yıldız Fernando uzun süre sonra ilk kez arkadaşlarıyla taktik antrenmana çıktı. 2 ay sonra takımla çalışmalara başlayan Fernando'yu, Fatih Terim güçlendirme çalışmalarını tamamlamadan sahaya sürmeyi düşünmüyor. Bu sebeple Bursaspor karşısında forma şansı verilmeyecek.Brezilyalı oyuncu, güçlendirme çalışmalarına devam edecek ve Karabük maçında takımdaki yerini alacak. Kulüp Doktoru Yener İnce, "Fernando'nun iç yan bağı tamamen kopmuştu. Ameliyat olsa sezonu kapatabilirdi. Ameliyatsız tedavi 12 haftayı buluyor ama o 7. haftada çok iyi mesafe kaydetti. Gomis'te ise hiçbir sorun yok" dedi.