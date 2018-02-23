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Fatih Terim: "Kadıköy'de 3'te 3 ile gidelim"

Galatasaray Teknik Direktörü, futbolcularına, Kasımpaşa mağlubiyetiyle puan kaybetme haklarını kullandıklarını anlattı ve "Şampiyonluk hala elimizde. Biz üstümüze düşeni yapalım yeter" dedi.

Kaynak: Hürriyet
Fatih Terim: 'Kadıköy'de 3'te 3 ile gidelim'
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23 Şubat 2018 06:10
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü Bursaspor maçı öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu.

Kasımpaşa mağlubiyeti ile zirve yarışında Başakşehir'in 2 puan gerisine düşen futbolcularına hedef belirleyen Terim, "Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar 3 maçta 9 puan toplamalıyız" dedi.

AVANTAJ BİZDE

Fenerbahçe derbisine kadar oynayacakları Bursa, Karabük ve Konya maçlarından mutlak galibiyet hedefleyen Terim, "Hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Ancak halen her şey bize bağlı. Şampiyonluğa ulaşmak adına kimin ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız önemli. Tüm maçlarımızı kazanırsak kim ne yaparsa yapsın yine hedefimize ulaşıyoruz. Bu önemli bir avantaj. Bu avantajı yitirmeyelim" diye konuştu.



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