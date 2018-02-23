Fatih Terim: 'Kadıköy'de 3'te 3 ile gidelim'

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Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkümaçı öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu.Kasımpaşa mağlubiyeti ile zirve yarışında Başakşehir'in 2 puan gerisine düşen futbolcularına hedef belirleyen Terim, "Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar 3 maçta 9 puan toplamalıyız" dedi.Fenerbahçe derbisine kadar oynayacakları Bursa, Karabük ve Konya maçlarından mutlak galibiyet hedefleyen Terim, "Hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Ancak halen her şey bize bağlı. Şampiyonluğa ulaşmak adına kimin ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız önemli. Tüm maçlarımızı kazanırsak kim ne yaparsa yapsın yine hedefimize ulaşıyoruz. Bu önemli bir avantaj. Bu avantajı yitirmeyelim" diye konuştu.