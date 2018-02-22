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Fatih Terim: "Artık hata istemiyorum"

İdmanı kesip futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim "Artık hata istemiyorum. Herkes yüzde yüzünü versin" dedi

Kaynak: Takvim
Fatih Terim: 'Artık hata istemiyorum'
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22 Şubat 2018 08:23
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Kasımpaşa yenilgisiyle şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Galatasaray'da dün Fatih Terim fırtınası esti...

Göreve geldiği günden bu yana futbolcularına çok ılımlı yaklaşan tecrübeli teknik adam dün sert yüzünü takıma gösterdi. Dünkü idmanda futbolcularının performansından memnun kalmayan Terim, çalışmayı durdurdu ve önemli bir konuşma yaptı.

KİM İYİYSE, FORMAYI O GİYECEK

Futbolcuları etrafında toplayan başarılı hoca, "Artık hata yapma şansımız yok. Kasımpaşa maçındaki hataları bir daha görmek istemiyorum. Şampiyon olmak istiyorsak herkes yüzde yüzünü vermek zorunda. Kim iyiyse, formayı o giyer" diye konuştu.

OYUN PLANINDA DEĞİŞİM VAR

Öte yandan Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi oyun planında da bazı değişimlere gitmeyi düşünüyor. cezası biten Belhanda'nın 11'e girişiyle yeniden 4-3-3'e dönecek olan İmparator, futbolcularından çok daha agresif bir futbol ve ön alanda pres istiyor.



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