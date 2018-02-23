Dursun Özbek'ten flaş karar!

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başkanlığıkaptırarak kabuğuna çekilenbüyük bir hazırlık içerisinde olduğu öğrenildi.Dursun Özbek'in gözü mart ayında gerçekleştirilecek olan mali kongrede. Eski başkan, mali kongrede ibra edilmesi durumunda kritik bir adım atacak.Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek, başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı. Yakın dostları ile bu kararını paylaşan Dursun Özbek, seçim çalışmalarına şimdiden başladı.Herkesin dikakt kesildiği Mali Genel Kurul'daki ibra oylaması üzerine de Özbek'i destekleyen üyelerin çalışma içinde olduğu ve bu kritik zirve sonrasında eski başkan Dursun Özbek'in kararını resmen açıklayacağı öğrenildi.Dursun Özbek'in Mart ayında ibra eşiğini geçtikten sonra adaylığını resmen açıklama kararı aldığı kaydedildi.