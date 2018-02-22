Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Cuma akşamı Bursaspor'u konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Süper Lig'de 44 puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada yer alırken, 27 puanı olan Bursaspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda Cuma akşamı sahadaki yerini alabilecek.Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacak.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı.