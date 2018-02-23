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Galatasaray'da müze açılışının duyurusu için üyelere gönderilen davetiyede logonun değiştirilmesi ve kırmızı yerine siyah rengin kullanılması camiadan büyük tepki çekti.Sarı-Kırmızılı kulübün tarihini ve başarılarını sergileyecek olan Galatasaray Stadyum Müzesi, 28 Şubat'ta açılacak. Konuyla ilgili olarak üyelere bir bilgilendirme davetiyesi gönderildi.Ancak bu davetiyede Galatasaray logosunun değiştirilmiş olması, camiadan büyük tepki çekti.Dün üyeler arasında yapılan yazışmalarda en çok dile getirilen konu buydu. Galatasaray logosunda kırmızı olan G harfi, siyah olarak kullanıldı.S harfinde ise beyaza çalan sarı tonu tercih edildi. Üyeler, "Yeni yönetim ezber bozacaktı. Herhalde logoyla başladılar" diye tepki gösterdi.