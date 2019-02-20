Barcelona'nın yıldız kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.0-0'lık skorla ilgili konuşan Ter Stegen, "Artık, ilk hedefimiz dinlenmek ve yüzde 100 olarak Sevilla maçına odaklanmak." yorumunu yaptı.Luis Suarez'in gol orucuyla ilgili gelen soruya Alman kaleci, "Onun ve tüm takımın performansından ötürü mutluyum. Luis, bugün elinden geleni yaptı." yanıtını verdi.Lyon karşısında alınan 0-0'lık skorun nedeniyle ilgili gelen soruya, "Elbette, daha fazlasını istiyorduk. Önümüzdeki süreçte bazı büyük maçlar oynayacağız. Lyon ile bir maçımız daha olacak. Onlar, hem savunmada hem hücumda çok kaliteli bir ekip." diyerek sözlerini noktaladı.