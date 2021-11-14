Tenis WTA Finalleri'nde Badosa, yarı finale kaldı

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde, kadınlar sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde Badosa, Sakkari'yi 2-0 yenerek yarı finale kaldı. Sabalenka, Swiatek'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tenis WTA Finalleri'nde Badosa, yarı finale kaldı
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14 Kasım 2021 13:08
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin dördüncü gününde İspanyol Paula Badosa, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Chichen-Itza Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Sakkari ile 7 numaralı seribaşı Badosa korta çıktı. Badosa, bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta yarı finale kalan Sakkari'yi 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve son grup maçları öncesi yarı finali garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek karşılaştı. Bu yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta son 4 tenisçi arasına kalan Belaruslu Sabalenka, 2020 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı rakibi karşısında 2-6, 6-2 ve 7-5 sona eren setlerle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Turnuvanın beşinci gününde Teotihuacan Grubu'nda Barbora Krejcikova-Karolina Pliskova ve Garbine Muguruza-Anett Kontaveit maçları yapılacak.ladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.


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