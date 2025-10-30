30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Teknik direktör değişikliğinde yine bir numarayız!

Süper Lig'de sezonun geride kalan 10 haftalık bölümünde 8 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezonun 10 haftalık bölümünde 8 takımın saha kenarındaki kadrosunda değişikliğe gittiği Trendyol Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginin toplamı kadar teknik direktör değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği, alınan kötü sonuçların ardından teknik ekipleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başından bu yana Avrupa 5 büyük liginden İngiltere Premier Lig'de 3, Almanya Bundesliga'da 2, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Fransa Ligue 1'de ise birer kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

Takım Giden Gelen
Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu Volkan Demirel
Antalyaspor Emre Belözoğlu Erol Bulut
Kayserispor Markus Gisdol Radomir Djalovic
Eyüpspor Selçuk Şahin Orhan Ak
RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin
Fenerbahçe Jose Mourinho Domenico Tedesco
Beşiktaş Ole Gunnar Solskaer Sergen Yalçın
Gaziantep FK İsmet Taşpınar Burak Yılmaz
- Premier Lig'de 3 değişiklik

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, bu sezon 2 kez teknik adam değiştirdi.

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdikten sonra Ange Postecoglou ile anlaştı. Daha sonra Postecoglou ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Sean Dyche ile sözleşme imzaladı.

West Ham United ise Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra eski Nottingham Forest'tan ayrılan Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdi. 

- Bundesliga'da 2 değişiklik

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de Hollandalı Erik ten Hag'ın görevine son verilirken, teknik direktörlük koltuğuna Danimarkalı Kasper Hjulmand oturdu.

Borussia Mönchengladbach'ta ise İsviçreli teknik adam Gerardo Seoane ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçici olarak Polonyalı Eugen Polanski getirildi. 

- LaLiga, Serie A ve Ligue 1'de birer değişiklik

LaLiga'da Real Oviedo, ligde ilk 8 maçın ardından Sırp teknik direktör Veljko Paunovic'in görevine son vererek, yerine İspanyol Luis Carrion'u göreve getirdi.

Seria A'da milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta Igor Tudor ile yollar ayrıldı. İtalyan ekibinde geçici olarak Massimiliano Brambilla görev yapıyor.

Ligue 1'de ise Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco'da Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verildi. Monaco, Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli ile anlaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
