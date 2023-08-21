Tee Morant: "Ja, başına gelenlerden bizzat sorumlu"

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın babası Tee Morant, oğlunun saha dışında yaşadığı problemlerin kendi kararları sebebiyle olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tee Morant: 'Ja, başına gelenlerden bizzat sorumlu'
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21 Ağustos 2023 12:05
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın babası Tee Morant, oğlunun saha dışında yaşadığı problemlerin kendi kararları sebebiyle olduğunu söyledi.

'Up Next Elite' isimli baskebtol kampında konuşmacı olarak yer alan Tee Morant, burada yüksek profilli ve gelecek vaat eden oyunculara karar verme süreçleriyle ilgili bazı tavsiyelerde bulundu.

Morant, gençlere "aldıkları her kararda dikkatli olmalarını" söylerken, oğlunun geçmişte verdiği kararlardan kendisi dışında başka kimsenin sorumlu olmadığını dile getirdi:

"Oğlumun başının belaya girme sebebi etrafındaki insanlar değil, kendi kararları yüzünden oldu."

Ja Morant, geçtiğimiz sezon sosyal medyada ikinci kez tabanca göstermesi sebebiyle 2023-24 sezonunun ilk 25 maçında lig tarafından ceza almıştı.

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