Tedesco, Stuttgart'a karşı bu ikiliye çok güveniyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart ile oynayacakları maçta hücumda iki isme çok güveniyor.
İKİ İSME HÜCUMDA GÜVENİYOR
İtalyan teknik adam, Alman ekibine karşı hücumda Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'ya son derece güveniyor. İki yıldız ismin sahadaki uyumu her geçen artıyor. İspanyol yıldızın Süper Lig'de attığı iki golünde de gol pasını veren isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu.
Genç çalıştırıcı, Alman ekibine karşı özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına atacağı koşularla tehlike oluşturmasını bekliyor.
Marco Asensio'nun ise karşılaşmada hem oyun kurma hem de ceza sahasına girerek gol arması beklenecek.
