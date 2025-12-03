03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Tedesco'nun başarısının sırrı ortaya çıktı: Çarpıcı istatistik

Fenerbahçe, Tedesco ile derbileri kaybetmedi, geriye düştüğü maçlardan 8 puan çıkardı, son 15 dakikada 8 gol buldu.

calendar 03 Aralık 2025 11:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun başarısının sırrı ortaya çıktı: Çarpıcı istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı Galatasaray derbisini kazansaydı bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna kurulacaktı.

Sarı lacivertliler, uzun süre 1-0 geride götürdüğü maçta 90+5'te Jhon Duran'la golü bulup 1 puanı kurtardı. Bu son saniye golü Fenerbahçe için 'altın' değerinde oldu. Kanarya 1-1'lik sonuçla hem namağlup ünvanını korudu, hem liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi hem de ne kadar inatçı bir takım olduğunu bir kere daha gösterdi.

Domenico Tedesco ile pes etmeyen bir takım hüviyetine bürünen sarı lacivertliler İtalyan hoca ile derbi kaybetmedi.


GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI

Tedesco ilk maçında Trabzonspor'u mağlup ederken, Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi, Galatasaray ile de 1-1 berabere kalarak dev maçlardan 7 puan çıkardı. Bu sezon Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçlardaki geri dönüşleri de dikkati çekiyor.

Kanarya, Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisini de uzatma dakikalarında attığı golle kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından 8 gol katkısı aldı. Son 15 dakikalarda atılan gol sayısı de yine 8'i buldu.

"SON MAÇIN SON DÜDÜĞÜNE DEK..."

Fenerbahçeli oyuncular, soyunma odasında 1 puanı 'zafer' edasıyla kutlarken Domenico Tedesco "Asla pes etmeyeceğiz. Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.