Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı Galatasaray derbisini kazansaydı bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna kurulacaktı.
Sarı lacivertliler, uzun süre 1-0 geride götürdüğü maçta 90+5'te Jhon Duran'la golü bulup 1 puanı kurtardı. Bu son saniye golü Fenerbahçe için 'altın' değerinde oldu. Kanarya 1-1'lik sonuçla hem namağlup ünvanını korudu, hem liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi hem de ne kadar inatçı bir takım olduğunu bir kere daha gösterdi.
Domenico Tedesco ile pes etmeyen bir takım hüviyetine bürünen sarı lacivertliler İtalyan hoca ile derbi kaybetmedi.
GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI
Tedesco ilk maçında Trabzonspor'u mağlup ederken, Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi, Galatasaray ile de 1-1 berabere kalarak dev maçlardan 7 puan çıkardı. Bu sezon Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçlardaki geri dönüşleri de dikkati çekiyor.
Kanarya, Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisini de uzatma dakikalarında attığı golle kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından 8 gol katkısı aldı. Son 15 dakikalarda atılan gol sayısı de yine 8'i buldu.
"SON MAÇIN SON DÜDÜĞÜNE DEK..."
Fenerbahçeli oyuncular, soyunma odasında 1 puanı 'zafer' edasıyla kutlarken Domenico Tedesco "Asla pes etmeyeceğiz. Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Sarı lacivertliler, uzun süre 1-0 geride götürdüğü maçta 90+5'te Jhon Duran'la golü bulup 1 puanı kurtardı. Bu son saniye golü Fenerbahçe için 'altın' değerinde oldu. Kanarya 1-1'lik sonuçla hem namağlup ünvanını korudu, hem liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi hem de ne kadar inatçı bir takım olduğunu bir kere daha gösterdi.
Domenico Tedesco ile pes etmeyen bir takım hüviyetine bürünen sarı lacivertliler İtalyan hoca ile derbi kaybetmedi.
GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI
Tedesco ilk maçında Trabzonspor'u mağlup ederken, Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi, Galatasaray ile de 1-1 berabere kalarak dev maçlardan 7 puan çıkardı. Bu sezon Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçlardaki geri dönüşleri de dikkati çekiyor.
Kanarya, Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisini de uzatma dakikalarında attığı golle kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından 8 gol katkısı aldı. Son 15 dakikalarda atılan gol sayısı de yine 8'i buldu.
"SON MAÇIN SON DÜDÜĞÜNE DEK..."
Fenerbahçeli oyuncular, soyunma odasında 1 puanı 'zafer' edasıyla kutlarken Domenico Tedesco "Asla pes etmeyeceğiz. Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.