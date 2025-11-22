Tedesco'dan yönetime Fred talimatı: 'Kalsın'

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'e yönelik ilgi Brezilya'da hız kesmeden sürüyor. Son olarak Flamengo'nun, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
Daha önce Internacional ve Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği bilinirken, Fred için Brezilya kulüplerinin takibi devam ediyor.
TEDESCO'DAN YÖNETİME: "KALMALI"
Sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki oyuncu için gelecek tatmin edici teklifleri masaya koymayı düşünüyor.
Ancak teknik direktör Tedesco'nun raporu farklı yönde. Deneyimli çalıştırıcı, Fred'in takımda kalması gerektiğini iletirken, yıldız futbolcunun önümüzdeki haftalardaki performansı, Fenerbahçe'deki kaderini belirleyecek en önemli kriter olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 18 maçta giyen Sambacı, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
