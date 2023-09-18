TBF'den Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı!

TBF Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin'i Fenerbahçe Alagöz maçında hükmen mağlup ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TBF'den Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2023 16:56
Son güncelleme 18 Eylül 2023 17:06
TBF Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti.

ÇBK Mersin, ligin ilk haftasında oynanan o maçı 76-74'lük skorla kazanmıştı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

''Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery